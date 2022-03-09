İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi - Son Dakika
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İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi

09.03.2022 16:49
İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi

İzmir'de silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişiye tedavi gördüğü serviste yeniden silahlı saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yakalanan zanlının tabancayı koluna sardığı sargı bezinin altında saklayarak hastaneye girdiği tespit edildi.

İzmir'de silahla yaralanarak hastaneye kaldırılan kişiye tedavi gördüğü serviste yeniden silahlı saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yakalanan zanlının tabancayı koluna sardığı sargı bezinin altında saklayarak hastaneye girdiği tespit edildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde dün yaşanan silahlı saldırının ardından kentteki başka bir hastaneye sevk edilen İbrahim Toprak'ın (35) tedavisi sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan A.Ç'nin ise emniyetteki ifadesinde Toprak'ı "arkadaşına yamuk yaptığını", bu yüzden vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen A.Ç'nin refakatçi gibi davranarak hastaneye girdiği, suç aleti tabancayı koluna sardığı sargı bezinin altında sakladığı saptandı.

Olay

İzmir'de 7 Mart'ta uğradığı silahlı saldırının ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alınan İbrahim Toprak'a dün hastanedeki odasında yeniden silahlı saldırıda bulunulmuş, A.Ç, suç aleti tabancayla gözaltına alınmıştı. Şüphelinin hastane koridorunda dolaştığı ve odaya girdiği anları güvenlik kamerası kaydetmişti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çiğli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de hastanedeki saldırıda şüphelinin tabancayı sargı beziyle sakladığı belirlendi - Son Dakika


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