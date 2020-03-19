İzmir'de hastanelerde 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika
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İzmir'de hastanelerde 'koronavirüs' önlemi

6 saat önce

İZMİR'de hastanelerde koronavirüs salgınına karşı teyakkuza geçen yetkililer, çeşitli önlemler alarak hazırlıklarını tamamladı.

İzmir'de hastanelerde 'koronavirüs' önlemi, System.String[]

İZMİR'de hastanelerde koronavirüs salgınına karşı teyakkuza geçen yetkililer, çeşitli önlemler alarak hazırlıklarını tamamladı.

Çin'den dünyaya yayılan Türkiye'de de görülen koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında korunmaya yönelik tedbirler artırıldı. Okullar tatil edilirken, birçok eğlence merkezi kapandı. İzmir'deki hastanelerde de koronavirüs nedeniyle sıkı önlemler alındı. Hastane yetkilileri, tıbbi araç gereç eksikliklerini giderdi, personeline koronavirüs hakkında eğitimler verildi. Risk grubundaki hastalar için özel poliklinikler açıldı. Hamilelerin katında özel önlemler alındı. Hastanelerin çeşitli yerlerine dezenfektanlar konuldu. Görevliler maskeler takarken, insan sağlığına zararı bulunmayan dezenfektanlar ile hastaneler köşe bucak temizlendi.

'PANİĞE GEREK YOK'

Kent Hastanesi Medikal Koordinatörü Dr. Salih Tamer, hastanede koronavirüse karşı yapılan çalışmalarla ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü rehberliği doğrultusunda öncelikle eğitimlerimizi yaptık. Koronavirüsün nasıl bulaştığı, korunma yöntemleri, nasıl bulaştığı gibi konularda personelimizi bilgilendirdik. Tüm koruyucu malzemeler konusunda eksiklerimizi giderdik. Personelimizi ve hastalarımızı koruyacak malzemelerimiz tamam. Hastanemizde özel alanlar yarattık. Eğer şüpheli vaka gelirse bunları normal hastalarımızdan farklı alanlarda izole şekilde ilgilenmeniz gerekmekte. Yine hassas hastalarımızın farklı yerlerden girmelerine sağlayan bir çalışma yaptık. Hastane içerisinde dezenfeksiyon çalışmalarımızı artırdık. Riskli yüzeyler asansörler kapı kolları, hastaların tuttuğu yerleri dezenfeksiyonlarını artırdık. Günde 4 kez gerçekleştiriyoruz bu çalışmayı. Eğer sayısı artarsa gün içerisinde biz de dezenfeksiyon çalışmasını artırırız. Riski azaltabilmek için ziyaretçi kısıtlamaları getirdik. Yoğun bakımlarda, kemik iliği nakli gibi özel alanlarda ziyaretçi yasağı getirdik. Bu da bakanlığımızın talimatıdır. Ziyaret saatlerinde de gerekli düzenlemeleri yaptık. Bu konuda da güvenlik tedbirlerimizi artırdık. Amacımız hastane içerisinde riskli vakaların dolaşmadan kendi alanlarında kalması ve riski engellemek" dedi. Vatandaşlara da çağrı yapan Tamer, "Hastalarımız bu dönemde mümkünse tek başlarına hastaneye gelsinler. ya da onlara destek olabilecek bir yakınlarıyla hastaneye gelsin. Ne kadar az temas olursa o kadar bu olay çabuk atlatılır. Paniğe gerek yok" diye konuştu.

Acil serviste görevli Uzman Dr. Melek Sedef Güryay, "Şu anda alınan önlemler platformlardan halka anlatılıyor. Biz de kendimizi olağanüstü duruma karşı hazırlayacak şekilde çeşitli önlemlerimizi aldık. Hastalarımıza gerçekten acil bir durum yoksa, hastanelere başvurmamalarını, aile hekimlerine gitmelerini öneriyoruz. Hükümetimiz de halkımıza toplu yerlerden uzak durmalarını güzelce anlattı. Ayrıca öksürük, nefes darlığı gibi ekstra bir şikayetleri olduğunda 184'ü aramaları, sonra da oranın yönlendirmesine göre acil servise başvurmaları gerekmekte. Vatandaşlarımız hastanelere gelince panik yapmasın. Gerekli önlemleri aldık. Hazırlıklarımız mevcut. Merak etmesinler. Sağlık personeline güvensinler" dedi.

VATANDAŞ ÖNLEMİ YETERLİ GÖRDÜ

Hastaneye gelen kahvehane işletmecisi evli ve 2 çocuk babası Şükrü Koşucu (33), "Hastaneye gelirken tabii hijyen anlamında insan bir tedirginlik yaşıyor. Bir saat önce buraya geldim. Gözlemlediğim kadarıyla gerekli önlemler alınmış. Dezenfekte kutuları konmuş. Çevre dezenfekte ediliyor. Buraya gelenleri uyarıp bilgilendiriyorlar. Alınan önlemlerin yeterli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:35 Kaynak: DHA

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