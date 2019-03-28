İzmir'de 'Hatalı Park' Kavgası; Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü (2)
18 dakika önce
KIZINI EVLENDİRECEKTİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, hatalı park ettiği gerekçesiyle tartıştığı kamyonetin şoförü Hasan Bilen (29) tarafından bıçaklanarak öldürülen Veysel Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.
KIZINI EVLENDİRECEKTİ İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, hatalı park ettiği gerekçesiyle tartıştığı kamyonetin şoförü Hasan Bilen (29) tarafından bıçaklanarak öldürülen Veysel Tuna'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na getirildi. Veysel Tuna'nın oğlu T.T.'nin (16) de kavgaya müdahele ederken kulağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi. İki çocuk babası olan Veysel Tuna'nın, kızı Çağla Tuna'yı evlendirme aşamasında olduğu ve yakın zamanda kına gecesinin yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:43 Kaynak: DHA
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