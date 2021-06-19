İzmir'de hava ambulansı ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi için havalandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayağı tarım makinesine sıkışan çiftçi, hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Emin Ş'nin (31) ayağı tarım makinesine sıkıştı.
Yaralı çiftçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emin Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.
Kaynak: AA
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