İzmir'de Hava Koşulları Uçak Seferine Engel Oldu

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Elazığ'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle piste döndü.

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Elazığ'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle piste döndü.



Pegasus Hava Yollarına ait PC3110 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 09.20 İzmir-Elazığ seferini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Havalimanından kalkış yaptı.



Uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kalkıştan bir süre sonra İzmir'e döndüğü belirtildi. Teknik kontrolleri yapılan uçağın, Elazığ seferini gecikmeli gerçekleştireceği bildirildi.

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