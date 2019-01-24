Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hava Koşulları Uçak Seferine Engel Oldu

İzmir'de Hava Koşulları Uçak Seferine Engel Oldu

6 dakika önce

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Elazığ'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle piste döndü.

İzmir'de Hava Koşulları Uçak Seferine Engel Oldu, System.String[]
İzmir Adnan Menderes Havalimanından Elazığ'a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle piste döndü.

Pegasus Hava Yollarına ait PC3110 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 09.20 İzmir-Elazığ seferini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Havalimanından kalkış yaptı.

Uçağın, elverişsiz hava koşulları nedeniyle kalkıştan bir süre sonra İzmir'e döndüğü belirtildi. Teknik kontrolleri yapılan uçağın, Elazığ seferini gecikmeli gerçekleştireceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Adnan Menderes, Elazığ, İzmir, Güncel
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