İzmir'de havadan trafik denetimi

İzmir'de jandarma ekiplerince helikopterle yapılan denetimlerde 17 sürücüye 3 bin 601 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Torbalı, Bayındır, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde havadan trafik denetimi yaptı.

Sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yollarında zorunlu haller dışında durma gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan denetlendi.

Denetimlerde 185 araç kontrol edilirken, hatalı 17 sürücüye 3 bin 601 lira ceza kesildi.