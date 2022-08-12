İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığında görevli paramedikler tarafından ilk muayenesi yapılan küçük kızın kurtarılması için havuzdaki suyun bir kısmını tahliye edildi.

İzmir 'de havuzun temizlemesi için kurulan vakumlu motora giden boruya el bileğini sıkıştıran 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, İtfaiye, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eli havuzun borusuna sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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