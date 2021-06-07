İzmir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerlerin hazırladığı el sanatı ürünleri sergilendi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan hafta dolayısıyla Çiğli Kasaplar Meydanında etkinlik düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezilerindeki kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği programda Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden esinlenerek hazırlanan ahşap oyma eserler katılımcılardan ilgi gördü.

Değerlendirmelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, bu yıl açılan kurslara toplam 96 bin 219 kursiyerin katıldığını, toplam kurs sayısının da 6 bin 120'ye ulaştığını ifade etti.

Bu yıl özel etkinliklerle kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftasının, hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni eden Yahşi, şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezlerimizde, her yaştan insanımıza, meslek edindiren kursların yanı sıra İzmir'in her ilçesinin özel yönlerini, kültürel değerlerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. İlimizde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın araştırılarak yaşatılması ve nesilden nesle aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız, öğrendiklerini üretime, ürettiklerini hayata katıyor."

Yahşi, hafta dolayısıyla İzmir genelinde Hayat Boyu Öğrenme kurumları tarafından çeşitli faaliyetlerin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Programa Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, Çiğli Halk Eğitimi Merkez Müdürü Tamer Kartal ile vatandaşlar katıldı.