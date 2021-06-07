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İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme haftası kutlanıyor - Son Dakika

İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme haftası kutlanıyor

07.06.2021 11:52
İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme haftası kutlanıyor, System.String[]

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm illerde olduğu gibi İzmir'de de 1-7 Haziran tarihleri arasında eş zamanlı olarak kutlanıyor.

Çiğli Kasaplar Meydanında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerine; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin yanı sıra Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Çıtak, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve Çiğli Halk Eğitimi Merkez Müdürü Tamer Kartal katıldı. Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği stantları gezen Yahşi, kursiyerler ve usta öğreticilerle sohbet etti.

Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden esinlenilen ahşap oyma eserlerin yoğun ilgi gördüğü etkinlikte, geleneksel giysilerin sergilendiği defile ve ardından sahnelenen zeybek gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çiğli'de Atık Kâğıtlar Sanat Eserine Dönüşüyor

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Çiğli Kasaplar Meydanında düzenlenen etkinlikte, kâğıt heykel sergisi, İzmirlilerin büyük beğenisini topluyor. Atölyesinde her türlü kâğıt ve eski gazeteleri hamur haline getiren Çiğli Halk Eğitimi Merkezi Kâğıt Heykel Sanatı Usta Öğreticisi Gülcelal Yılmaz, ahşap tutkalı ile yoğurduğu kâğıt hamurundan heykeller yapıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda butafor olarak görev yapan Yılmaz, İzmir'e yerleştikten sonra kâğıt heykel sanatına yöneldiğini söyleyerek 'Atıktan Sanata' olan yolculuğunu şöyle özetledi: "23 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarıma, gazete kâğıdından masklar yaparak başladım. Daha sonra hiçbir eğitim almadan kendi çabalarımla geliştirdiğim kâğıt heykel sanatına yöneldim. Bu denli ucuz ve basit malzemelerin usta ellerde birer sanat eserine dönüşmesi beni çok mutlu ediyor."

İzmirlilerden Kurslara Yoğun İlgi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ilde yürütülen hayat boyu öğrenme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı boyunca açılan kurslara toplam 96.219 kursiyerin katıldığını belirten Yahşi,toplam kurs sayısının da 6120'ye ulaştığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 'Kurslarımız ile Köylerdeyiz' projesi kapsamında halk eğitimi merkezlerinde üretime ve istihdama yönelik kursların devam ettiği bilgisini paylaşan Yahşi, merkezlerde açılan okuma yazma kursları ile ildeki okumaz yazmaz oranının kısa sürede %1,6'dan %0,6'lara kadar düşürüldüğünü ifade etti. Meslek edindirme kapsamında açılan 114 İŞKUR kursunda 2654 kursiyerin meslek edindiğini sözlerine ekleyen Yahşi, salgın döneminde bu sayılara ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek İzmirlilere kurslara gösterdikleri ilgi, alaka ve teveccühten dolayı teşekkür etti.

Açıklamasında İzmir Olgunlaşma Enstitüsünün çalışmalarına da değinen Yahşi, enstitünün geleneksel el sanatlarının ve kültürel öğelerin nesilden nesle aktarılmasında ulusal ve uluslararası arenada İzmir'i başarıyla temsil ettiğinin altını çizdi.

Bu yıl özel etkinliklerle kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, hayat boyu öğrenme faaliyetleri ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni eden Yahşi, şu ifadeleri kullandı: "Geleceğin kapısını çaldığımız bu günlerde'hayat boyu öğrenme' kavramı hepimizi yakından ilgilendiriyor. Halk eğitimi merkezlerimizde, her yaştan insanımıza, meslek edindiren kursların yanı sıra İzmir'in her ilçesinin özel yönlerini, kültürel değerlerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. İlimizde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın araştırılarak yaşatılması ve nesilden nesle aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız, öğrendiklerini üretime, ürettiklerini hayata katıyor. Hayat boyu öğrenme kurumlarımızın tanınırlığının artmasını, 7'den 70'e her vatandaşımıza ulaşmayı hedeflediğimiz Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile 'Her zaman, Her yerde, Herkes İçin Eğitim' felsefemizin yaygınlaştırılması adına emek veren tüm kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum."

1-7 Haziran tarihleri arasında İzmir'in 30 ilçesinde hayat boyu öğrenme kurumları tarafından birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirilecek. İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde atölye ve satışlı sergilerin yer alacağı hafta boyunca halk eğitimi merkezlerinde de; sanal sergiler, konserler, defileler, mutfak sanatı, söyleşi, yöresel yemek yarışması, spor müsabakaları, halk oyunu gösterisi, akıl zekâ oyunları turnuvası ve kurs tanıtımları yapılacak.

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Heykel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir'de Hayat Boyu Öğrenme haftası kutlanıyor - Son Dakika


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