İzmir'de 'hayatı durduran' işçi eylemi
1 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikası'nın yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine işçiler tepki gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikası'nın yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine işçiler tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:40
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