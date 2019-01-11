Son Dakika Haberleri: İzmir'de 'hayatı durduran' işçi eylemi

İzmir'de 'hayatı durduran' işçi eylemi

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikası'nın yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine işçiler tepki gösterdi.

İzmir'de 'hayatı durduran' işçi eylemi, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikası'nın yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine işçiler tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:40 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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