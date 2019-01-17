İzmir'de Hayatını Kaybeden Asker Toprağa Verildi
23 dakika önce
İzmir Narlıdere'de askerlik yaptığı esnada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Özyusufoğlu, Ordu'da toprağa verildi.
İzmir Narlıdere
'de askerlik yaptığı esnada rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden er Mustafa Özyusufoğlu, Ordu'da toprağa verildi.
İzmir Narlıdere'de askerlik vazifesini gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanan ve bir süredir tedavi altında olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 21 yaşındaki Mustafa Özyusufoğlu, Ordu'nun Mesudiye
ilçesinde toprağa verildi.
Özyusufoğlu için düzenlenen cenaze törenine protokol, askeri erkanlar, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ORDU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:14 Kaynak: İHA
İzmir İçin Adı Geçen Tunç Soyer'den, Aziz Kocaoğlu'nun Adaylık Açıklamasına Yorum: Sürpriz Değil, Değişen Bir Şey Yok
Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı
Abdullah Avcı İmzayı Attı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı