İzmir'de hayatını kaybeden ve ölüm nedeni belirlenemeyen Ece'nin kardeşi Ege hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika
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İzmir'de hayatını kaybeden ve ölüm nedeni belirlenemeyen Ece'nin kardeşi Ege hayati tehlikeyi atlattı

30.05.2022 16:24

İzmir'de yaşanan olayda restoranda yedikleri yemek sonrası hayatını kaybeden Ece Melisa Mercankaya'nın tedavi gören kardeşi Ege Mercankaya'nın, hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Anne Hasret Mercankaya "Uzun bir süre sonra çocuğumla iletişim kurdum, su istedi. Her geçen gün durumu iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi ve Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

ÖLÜM NEDENİ: BELİRSİZ

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edildi, Ece Melisa hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, otopsinin ardından Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor. Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın ise sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Aile, Ege için kan tahlil sonucunu ve konulacak teşhisi bekliyor.

"HER GEÇEN GÜN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Ege'nin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Hasret Mercankaya, "Yüzde 10'la çalışan kalbi, yüzde 55'e çıktı. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Yanına gittiğimde beni görünce tanıyıp ağlamaya başladı. Uzun bir süre sonra iletişim kurdum, benden su istedi. Ağzıyla mırıldandı, eliyle su içmek istediğini ifade etti. Ancak yoğun bakımda olduğu için vermedik. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gitmesi mutlu ediyor. Giderken de yanından ayrıldığımız için ağlamaya başladı.

"YAKIN ZAMANDA NORMAL SERVİSE ALACAKLAR"

Çok mutluyum. Hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattı. Yakın zamanda normal servise alacaklar. Bunun yanında ise olayın hala nasıl gerçekleştiğinin tespit edilememesi üzüntü yaratıyor. Ne ölen kızımın otopsi sonucu çıktı ne de Ege'nin tahlillerinden bir sonuç. Hala olayın neden gerçekleştiği anlaşılamadı. Sonucu merak içerisinde bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Otopsi, İzmir, Ege, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hayatını kaybeden ve ölüm nedeni belirlenemeyen Ece'nin kardeşi Ege hayati tehlikeyi atlattı - Son Dakika


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