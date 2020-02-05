İzmir'de hayırsever tarafından yaptırılan meslek lisesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, iş adamı Ali Rıza Çelik tarafından yaptırılan "Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" törenle hizmete açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Eylemi Planı" kapsamında iş adamı Çelik tarafından yaptırılan meslek lisesi için KOSBİ'de tören düzenlendi.

Vali Erol Ayyıldız, okulun yapılmasında emeği geçen Çelik'e ve KOSBİ yönetimine teşekkür etti.

İzmir'e yeni bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayyıldız, "Kemalpaşa çok önemli bir sanayi merkezi. İş dünyasının eğitime destek vermesi elbette çok kıymetli. Açılışını yaptığımız okul ülkemize ve ilimize önemli katkı sunacak, ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılamasına katkı sağlayacak." diye konuştu.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk da 500'e yakın firma, 30 bin istihdam ve 2 milyar doları aşan ihracat hacmiyle Türkiye'de önemli bir sanayi üssü olduklarını vurguladı.

OSB'deki 19 bin 350 metrekarelik parseli meslek lisesi yapılması için tahsis ettiklerini hatırlatan Porsuk, şöyle konuştu:

"Okul, bağışçımız Ali Rıza Çelik'in gayretiyle 5 ay gibi sürede tamamlandı. Bu okul Çelik'in babası merhum Mevlüt Çelik ile şu an burada bulunan annesi Zülfü Çelik'in adını taşıyacak. LYS ve orta öğrenim başarı puanı kriterine göre 9. sınıf olarak 120 öğrencimiz ile eğitime başladık. Burada, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makina ve metal teknolojisi alanında eğitim verilecek. Okulumuzda öğrencilerimizin ailelerine hiçbir mali külfet getirmeyecek şekilde eğitim yapılmaktadır."

Ali Rıza Çelik ise aile olarak çok farklı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

Kendi hayatının eğitimle değiştiğini anlatan Çelik, "Emeğimizle iyi bir iş kurduk. Ülkede her şeyden şikayet ediliyor. 'Devlet bunu yapmıyor şunu yapmıyor.' deniliyor. Biz bu ülkenin yetiştirdiği sorumlu yurttaşlar olarak 'Kendimiz bir şey yapabilir miyiz?' diye düşünürken eğitim konusunda bir okul yaptırmak aklıma geldi. Anne ve babamın adını yaşatmak için böyle bir eğitim kurumunu inşa ettik." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, protokol üyeleri ve Zülfü Çelik, okulun açılış kurdelesini kesti.

Katılımcılar daha sonra okulu gezdi.