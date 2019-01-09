Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

2 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran V.G, İstiklal Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan ahırdan 7 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda hırsızlık zanlısı olduğu tespit edilen T.K'yı gözaltına aldı.

Zanlıya ait adreste yapılan aramada, çalınan küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma karakoluna götürülen ve işlemleri süren T.K'nın alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:00 Kaynak: AA

Jandarma, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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