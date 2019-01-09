İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir
'in Kemalpaşa
ilçesinde küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığına başvuran V.G, İstiklal Mahallesi'ndeki evinin yanında bulunan ahırdan 7 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda hırsızlık zanlısı olduğu tespit edilen T.K'yı gözaltına aldı.
Zanlıya ait adreste yapılan aramada, çalınan küçükbaş hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.
Jandarma karakoluna götürülen ve işlemleri süren T.K'nın alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.