İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Üzümlü
Mahallesi Sürmeli mezarlığı mevkisinde "dur" ihtarına uymayan minibüsü takibe aldı. Ekipler, tüm uyarılara rağmen durmayan minibüsün tekerlerine ateş ederek durdurdu.
İçinde 4 kişinin bulunduğu minibüsteki şüphelilerden 2'si ormanlık alana kaçarken, diğerleri gözaltına alındı.
Minibüsteki kontrolde çalınan 20 küçükbaş hayvan, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 tel kesme makası bulundu.
Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 2 zanlı tutuklanırken kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.