Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

38 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Üzümlü Mahallesi Sürmeli mezarlığı mevkisinde "dur" ihtarına uymayan minibüsü takibe aldı. Ekipler, tüm uyarılara rağmen durmayan minibüsün tekerlerine ateş ederek durdurdu.

İçinde 4 kişinin bulunduğu minibüsteki şüphelilerden 2'si ormanlık alana kaçarken, diğerleri gözaltına alındı.

Minibüsteki kontrolde çalınan 20 küçükbaş hayvan, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 tel kesme makası bulundu.

Çalınan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 2 zanlı tutuklanırken kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Üzümlü, Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altınordulu Enis Destan, Haksız Kazanılan Penaltıyı Bilerek Kaçırdı! Cumhurbaşkanı ile Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor

Eşiyle İlişkisini Öğrenince Dayısını Öldürmüş Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]