Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

20 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran M.U. Çamiçi Mahallesinde 1 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, hayvan hırsızlığını H.A, S.V. ve B.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, zanlılardan H.A. ve B.K'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:43 Kaynak: AA

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