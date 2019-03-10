İzmir'de Hayvan Hırsızlığı
20 dakika önce
İzmir'in Bornova ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde küçükbaş hayvan çalan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran M.U. Çamiçi Mahallesinde 1 küçükbaş hayvanının çalındığını bildirdi. Bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, hayvan hırsızlığını H.A, S.V. ve B.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.
Ekipler, zanlılardan H.A. ve B.K'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olaya karışan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:43 Kaynak: AA
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