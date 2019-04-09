İzmir'de Hayvan Hırsızlığı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, jandarmaya başvuran A.D, 4 bin 500 lira değerindeki 3 küçükbaş hayvanının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu.



Bunun üzerine çalışma başlatan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güzergahındaki bütün Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Yapılan araştırmada, plaka bilgilerinden ulaşılan aracın sahibi F.D, hırsızlığı yanındaki iki kişiyle birlikte yaptığını itiraf etti.



Zanlı gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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