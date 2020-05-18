İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Maltepe Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki ahırda bulunan 17 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede geniş çaplı çalışma yapan ekipler, zanlıların minibüsle olay yerinden uzaklaşan V.T, C.Ş. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler çalışma sonucu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe cezaevine gönderildi. Çalıntı hayvanları satın alan A.K.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı