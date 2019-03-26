İzmir'de Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda N.B isimli şahsın kullandığı 35 RDK 70 plakalı aracı takip eden İl Jandarma ekipleri, N.B ve G.B'nin Bergama Hayvan Pazarı'nda bir hayvanı satmak üzere olduğunu tespit etti.



Hayvanın kulak küpesinin sorgulanması sonucu çalıntı olduğu tespit edildi.



Hayvan, sahibine teslim edilirken şahıslar, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır!

Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı

Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor