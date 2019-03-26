Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

İzmir'de Hayvan Hırsızlığına Tutuklama

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de Hayvan Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda N.B isimli şahsın kullandığı 35 RDK 70 plakalı aracı takip eden İl Jandarma ekipleri, N.B ve G.B'nin Bergama Hayvan Pazarı'nda bir hayvanı satmak üzere olduğunu tespit etti.

Hayvanın kulak küpesinin sorgulanması sonucu çalıntı olduğu tespit edildi.

Hayvan, sahibine teslim edilirken şahıslar, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili Mekanları Tartışmak Yobazlıktır! Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu Seyir Halindeki Otomobile Pompalı Saldırı; Sürücü Ağır Yaralı Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hayvan Hırsızlığına Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]