İzmir'de hayvanseverler derneğine kumar baskını - Son Dakika

İzmir'de hayvanseverler derneğine kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir derneğe yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir derneğe yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 16 kişi yakalandı.

Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Kavaklıdere Doğa ve Hayvancılığı Sevenler Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenmiş adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiyi yakaladı. Operasyonda masaların üzerinde tombala kartları ile pulları da bulan ekipler, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara idari işlemin yanı sıra hıfzıssıhha kanunu gereği sosyal mesafeye uymamak ve maske takmadıklar için 3 bin 150 lira yaptırım uyguladı.


Öte yandan operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına alınan 5 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hayvanseverler derneğine kumar baskını - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 21:06 Son Dakika: Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı
11:59
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:52:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de hayvanseverler derneğine kumar baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]