İzmir'de hazine arazilerini sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde hazine arazileri kendilerine ait gibi göstererek sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes ilçesindeki bazı hazine arazilerinin hileli şekilde vatandaşlara satıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Konuyla ilgili araştırma yapan jandarma, bazı şüphelileri hazine arazilerini kendilerine ait gibi sattıklarını ve organize şekilde hareket ettiklerini belirledi.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.