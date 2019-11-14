Son Dakika Haberleri: İzmir'de hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı
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İzmir'de hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde "saklı cennet" olarak bilinen Belenbaşı'nda 50 dönümlük ormanlık hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı.

İzmir'de hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde "saklı cennet" olarak bilinen Belenbaşı'nda 50 dönümlük ormanlık hazine arazisi üzerine yapılan kaçak villalar yıkıldı.

Buca'nın kırsal bölgelerinde havadan ve karadan yapılan tespit çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede ağaçları kesip kaçak yapı dikenlere geçit vermiyor. Kırıklar ve Kaynaklar bölgesindeki müdahalelerin ardından ekipler, İzmir'in tarihi ve en yeşil bölgelerinden Belenbaşı'nda 50 dönümlük hazine arazisi üzerindeki ormanlık alana yapılan 4 yapı tespit etti. Kaçak yapılar hakkında işlem başlatan ekipler, yasal sürecin sonlanmasının ardından yıkım için harekete geçti. Çam ağaçlarının dikili olduğu orman arazisi üzerindeki ikisi kaçak villa olmak üzere toplam dört yapının yıkımını gerçekleştirildi.

Yapı kontrol ekiplerinin yapmış olduğu tespit ve müdahalelerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Belenbaşı, sadece Buca'nın değil İzmir'in çok özel yerlerinden birisidir. Bu ağaçlarda, bu ormanlarda Yörüklerin, Türkmenlerin, nice efelerin izi vardır. Onların bizler için, yarınlarımız için yaşattığı bu toprakları hiçbir fırsatçının kendi çıkarı için yok etmesine izin vermeyeceğiz. İster villa olsun, ister şato olsun asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Buca Belediyesi, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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