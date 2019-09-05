İzmir'de hdp'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:02 Kaynak: DHA
İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi
'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.
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