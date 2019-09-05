Son Dakika Haberleri: İzmir'de hdp'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı
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İzmir'de hdp'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı

3 saat önce

İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de hdp'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı, System.String[]

İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:13 Kaynak: DHA
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