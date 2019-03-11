Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hdp Seçim Ofisine Terör Örgütü Elebaşının Fotoğrafı Asıldı

İzmir'de Hdp Seçim Ofisine Terör Örgütü Elebaşının Fotoğrafı Asıldı

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Demokratik Partisinin (HDP) seçim ofisi olarak kullandığı yere terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asıldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Hdp Seçim Ofisine Terör Örgütü Elebaşının Fotoğrafı Asıldı, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde Halkların Demokratik Partisinin (HDP) seçim ofisi olarak kullandığı yere terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin asıldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP'nin Kadifekale Semti Kosova Mahallesi'nde açtığı seçim irtibat bürosunun duvarında PKK/KCK terör örgütünün elebaşının fotoğrafının asılı olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, seçim bürosunun sorumlusu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada, suç unsuru çok sayıda yayın ve afişe el konuldu.

Başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:17 Kaynak: AA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, İzmir, Güncel
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