Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Hedef 1 milyon fidan" kampanyası
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İzmir'de "Hedef 1 milyon fidan" kampanyası

1 saat önce

İzmir'de yanan orman alanlarına dikilmek üzere, "Hedef 1 milyon fidan" kampanyası başlatıldı.

İzmir'de

İzmir'de yanan orman alanlarına dikilmek üzere, "Hedef 1 milyon fidan" kampanyası başlatıldı.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (DTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından başlatılan kampanyada, 1 milyon fidan dikilmesinin hedeflendiği bildirildi.

İzmir'de yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılmasına destek vermek isteyenlerin, 10 lira karşılığında bir fidan bağışlayarak kampanyaya katılabilecekleri belirtildi.

Kampanyaya destek olmak isteyenlerin Ege Orman Vakfının, Denizbank Ege Ticari Merkez Şubesi'ndeki "TR47 0013 4000 0042 5403 9000 01" IBAN nolu hesaba bağışta bulunabileceği kaydedildi.

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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İzmir'de 'Hedef, 1 Milyon Fidan' kampanyası başlatıldı
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