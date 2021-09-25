İzmir'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

İzmir'de polis ekipleri emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere, trafik kural ihlallerine yönelik helikopter destekli denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalar ve hatalı sürücülerin önüne geçmek için denetimlerini artırdı.

Ekiplerce helikopter destekli trafik denetiminde, emniyet şeridi ihlali, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere, tespit edilen trafik kural ihlali yapan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerinin aralıksız sürdüğü öğrenildi.