İzmir'de helikopterle trafik denetiminde 25 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

İzmir'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerince helikopterle yapılan trafik denetiminde 25 sürücüye 19 bin 527 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama ve zorunlu haller dışında dur-kalk yapan sürücülerin belirlenmesi amacıyla helikopterle Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde karayollarında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 25 sürücüye 19 bin 527 lira idari para cezası kesildi.