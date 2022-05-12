İzmir'de Hemşirelere Çiçekli Kutlama. Birlik Sağlık-Sen: "15 Yıl Önce 3 Asgari Ücret Alan Hemşireler Bugün Asgari Ücrete Mahkum Edilmiştir" - Son Dakika

İzmir'de, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan hemşireler adına açıklama yapan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Pandemide bir hemşire, yerine göre 3-4 hemşirenin iş yükünü sırtlandı. 15 yıl önce üç asgari ücret alan bir hemşire arkadaşımız, maalesef bugün neredeyse asgari ücrete mahkum edilmiştir. Yüzde 3'lük, 5'lik maaş zamları memuru açlık sınırının altına sürüklenmiştir" dedi.

İzmir'de, 12 Mayıs Hemşeriler Günü dolayısıyla Alsancak Devlet Hastanesi'nde hemşirelere kırmızı gül dağıtıldı. Alsancak Devlet Hastanesi bahçesinde toplanan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, basın açıklaması yaptı.

"MAAŞLAR TÜİK'E GÖRE HESAPLANMAMALI"

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok zor şartlarda çalıştıklarını anımsatan Doğruyol, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde bir hemşire, yerine göre 3-4 hemşirenin iş yükünü sırtlanmıştır. Halen normale döndüğümüz bu günlerde bile hastanelerimiz yaklaşık yüzde 70 hemşire doluluğuyla çalışmaktadırlar. Personel yetersizliğinden dolayı açılamayan servisler, hemşiresiz çalışan binlerce aile hekimiz bulunmaktadır. Pandemiden dolayı sokakta bile vebalı gibi davranılan, uzak durulan sağlık çalışanlarımıza, tüm bunlar yetmiyormuş gibi kurumlarındaki bazı liyakatsiz yöneticiler tarafından psikolojik baskı uygulanmıştır. Pandemi sürecinde bile en fazla soruşturma geçiren, ceza alan, maalesef yine sağlık çalışanlarımız olmuştur. Yaklaşık 15 yıl önce üç asgari ücret alan bir hemşire arkadaşımız, maalesef bugün neredeyse asgari ücrete mahkum edilmiştir. Memurlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın maaşları enflasyona göre, TÜİK'in enflasyonuna göre değil, reel enflasyona, yani eşelmobil sistemine göre hesaplanarak ödenmelidir."

"AÇLIK SINIRININ ALTINA SÜRÜKLENDİ"

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Doğruyol, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sağlıkta şiddet yasası beklentileri karşılamamıştır. 3600 ek gösterge sorunu unutulmuş, ek ödeme yönetmeliği adaletsizliklerde zirve yapmıştır. Tüm memurların sabit ödemeleri genel bütçeden ödenirken sağlık çalışanlarımızın ek ödemeleri döner sermaye gelirlerinden ödenmeye devam edilmiş ve neredeyse kamuda hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarımız ekonomik zorluklara itilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği müjdelerin üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına rağmen halen bir gelişme olmamıştır. Doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarımız vaatlerden bıkmış, icraat beklemektedir. Siyasetin vesayeti altında olan sözde sendikaların yaklaşık 10 yıldır yaptığı toplu sözleşmelerin hiçbir manası yoktur. Yüzde 3'lük, 5'lik maaş zamları memuru açlık sınırının altına sürüklemiştir. Çok bir şey istemiyoruz. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın devlet memuru olduğunu, her birinin bir ailesinin olduğunu, onların da sevinçlerinin, üzüntülerinin olabileceğini, ayakları yere basan sağlıkta şiddet yasasını, ekonomik kayıplarının telafisini, 3600 ek gösterge sorunun çözümünü ve itibarsızlaştırılan mesleklerinin itibarlarının iadesini unutmayın yeter."