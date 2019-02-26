İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen traktöre yolcu treni çarptı.



Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, Balcı İrimi mevkisinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen Mert C'nin (16) kullandığı 35 AZ 6212 plakalı traktöre çarptı.



Ehliyeti bulunmayan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferi gecikmeli olarak devam etti.

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