Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza

İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza

20 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen traktöre yolcu treni çarptı.

İzmir'de Hemzemin Geçitte Kaza, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen traktöre yolcu treni çarptı.

Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, Balcı İrimi mevkisinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçen Mert C'nin (16) kullandığı 35 AZ 6212 plakalı traktöre çarptı.

Ehliyeti bulunmayan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tren seferi gecikmeli olarak devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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