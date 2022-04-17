Hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Üçeylül Mahallesi'ndeki Çınarlı Kuyu Küme Evler mevkisindeki hemzemin geçitte, Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, C.G. (51) yönetimdeki 64 LS 360 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü C.G. ve otomobildeki ağabeyi Hüseyin G. (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında trende bulunan yolculardan Semiha Ergin, kaza öncesinde makinistin uzun süre trenin düdüğünü çaldığını ifade ederek, "Biz de neden bu kadar uzun bastığını merak ettik. Daha sonra tren durunca aşağıya indik." dedi.

Kaza nedeniyle tren seferlerinde aksama yaşandı.