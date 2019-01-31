İzmir
'de, heyelan nedeniyle bir ev tahliye edildi
İZMİR'in Karabağlar
ilçesindeki bir yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamacın kıyısında bulunan 2 katlı bir evde yaşayanlar tahliye edildi.
Bugün saat 17.00 sıralarında, Peker Mahallesi 5077 sokakta, 4 kişilik Gökçe
ailesinin yaşadığı evin bulunduğu yamaçta, aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Ailenin başvurusu üzerine Karabağlar Belediyesi ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Ardından, zabıta ekiplerince aileden tedbir amaçlı evi boşaltmaları istendi. Bunun üzerine aile, evin önüne çağırdıkları bir kamyonete eşyalarını yükleyerek, bir başka eve taşındı. 4 kişilik aileden baba Ercan Gökçe
, evin sahibi olduklarını, ancak bu olay üzerine başka bir ev kiralayıp, oraya taşınacaklarını söyledi. Ev kiralayana kadar da bir yakınlarının yanında kalacaklarını belirtti.