Son Dakika Haberleri: İzmir'de, Heyelan Nedeniyle Bir Ev Tahliye Edildi

İzmir'de, Heyelan Nedeniyle Bir Ev Tahliye Edildi

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki yamaçta, aşırı yağış nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi.

İzmir'de, Heyelan Nedeniyle Bir Ev Tahliye Edildi, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki yamaçta, aşırı yağış nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Yamacın kıyısında bulunan 2 katlı evde yaşayanlar tedbiir amaçlı tahliye edildi.

Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi 5077 Sokak'ta, 4 kişilik Gökçe ailesinin yaşadığı evin bulunduğu yamaçta, saat 17.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle küçük çaplı heyelan meydana geldi. Ailenin haber vermesi üzerine belediye ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından, zabıta ekiplerince aileden tedbir amaçlı evi boşaltmaları istendi. Bunun üzerine aile, evin önüne çağırdıkları kamyonete eşyalarını yükleyerek, yakınlarının yanına taşındı. 4 kişilik aileden baba Ercan Gökçe, evin sahibi olduklarını ancak bu olay üzerine başka bir ev kiralayıp, oraya taşınacaklarını söyledi. Ev kiralayana kadar da bir yakınlarının yanında kalacaklarını belirtti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Gökçe, Karabağlar, İzmir, Güncel
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