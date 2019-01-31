Son Dakika Haberleri: İzmir'de Heyelan Tehlikesi Nedeniyle İki Ev Boşaltıldı

İzmir'de Heyelan Tehlikesi Nedeniyle İki Ev Boşaltıldı

24 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, son haftalarda etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelebilecek toprak kayması ihtimaline karşı dere kenarında bulunan iki ev boşaltıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, son haftalarda etkili olan sağanağın etkisiyle meydana gelebilecek toprak kayması ihtimaline karşı dere kenarında bulunan iki ev boşaltıldı.

Peker Mahallesi'nde bulanan iki ev heyelan tehlikesi nedeniyle Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince tahliye edildi.

Söz konusu evlerden birinde yaşayan Meryem Gökçe, 1,5 aydır dereye doğru toprak kaydığını söyledi.

Son yağışlarla kaymanın hızlandığını belirten Gökçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesine, İZSU'ya, Karabağlar Belediyesine başvurduk, hiç kimse bir şey yapmadı. Bugün ekipler geldi, evimizi mühürlediler. Burada otururken çok korktum. Toprak kayarken baktım, ciğerim yandı." diye konuştu.

Evlerini boşaltarak kiraya çıktıklarını anlatan Gökçe, yetkililerin bir an önce sorunu çözmelerini istedi.

Mercan Gökçe de çocuklarının gece evde kalmak istemediğini, ailecek psikolojilerinin bozulduğunu ifade etti.

Karabağlar Belediyesi yetkileri, dere yatağına inşa edilen evleri heyelan riskine karşı boşaltarak gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Söz konusu dere yatağında her gün gözlem yapıldığı ve yağışın artmasıyla tehlike arz eden iki evi boşaltıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:56 Kaynak: AA

Gökçe, Karabağlar, İzmir, Güncel
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