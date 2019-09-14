Son Dakika Haberleri: İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı'nda başlayacak.

İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı'nda başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş ve Metal" konulu çalıştaya bu yıl Türkiye'den Bahadır Çolak, Evrim Çamoğlu, Kosova'dan Butrint Morina, Romanya'dan Florin Strejac, İtalya'dan Francesco Mazzotta, Hollanda'dan Jerome Symons, İran'dan Majid Haghighi ve Belarus'tan Valiantsin Borzdy katılacak.

Sanatçılar eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak ve çalışmalar halka açık olacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Çalıştay süresince güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri sanatçılara asistanlık yaparak, sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak.

Hollanda, Romanya, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh İzmir'de saldırıya uğradı
Mobilyacı çırağıydı, Türkiye şampiyonu oldu! Felsefe öğretmeninin havuz keyfi, ameliyat masasında bitti İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de heykel çalıştayı başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]