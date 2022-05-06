İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

06.05.2022 06:21

İZMİR'de, baharın müjdecisi Hıdırellez yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

İZMİR'de, baharın müjdecisi Hıdırellez yüzlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların yanı sıra çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez şenliği son derece renkli geçti.

Konak ilçesi Tepecik İşçiler Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutladı. Roman vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdrellez şenliğinde yakılan ateşin üstünden atlanıldı. Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Bereket ve bolluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlar dilek tuttu, baharın gelişini kutladı.

İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

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EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU

İşçiler Caddesi, Hıdırellez, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika


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