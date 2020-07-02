İzmir'de Hint keneviri ve silah ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de Hint keneviri ve silah ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 475 kök Hint keneviri ve üç adet av tüfeği ile bir tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 475 kök Hint keneviri ve üç adet av tüfeği ile bir tabanca ele geçirildi. Olayda bir kişi tutuklandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ile yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Yaka Mahallesi Tepebaşı mevkiinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, ormanlık arazide bakımları yapılmış boyları 70 cm ile 150 cm arasında değişen 475 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli H.Y. isimli şahıs bitkilerin bakımlarını yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Ekiplerce H.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada bir adet hassas terazi, üç adet el terazisi, bir adet tek içimlik esrar maddesi, üç adet av tüfeği, bir adet tabanca ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Soruşturma kapsamında gözaltına şüpheli H.Y., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Hint keneviri ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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