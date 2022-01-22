İZMİR'in Torbalı ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere düzenlenen operasyonda 6 zanlı tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A., G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE HIRSIZ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika