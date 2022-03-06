İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı

06.03.2022 21:49
İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarına karışmış 4 şüpheliyi evlerinde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakaladı.

İzmir'in Urla ilçesinde polis ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarına karışmış 4 şüpheliyi evlerinde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş-Devriye Polis Merkez Amirliği ekipleri, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, tekne motor hırsızlığı ve evden hırsızlık olayları ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 4 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin evine yapılan operasyonda C.Ş., A.D., F.D., C.B.Ö. evde uyuşturucu maddesi kullanırken yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet dağ bisikleti, 1 adet çocuk bisikleti, 1 adet elle çalıştırılan ilaçlama makinesi ele geçirilerek sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

3 zanlı tutuklandı

Öte yandan, evde uyuşturucu maddesi kullanırken yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden C.Ş., A.D., F.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli C.B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına operasyon Son dakika haberi | Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına operasyon Uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı Uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de hırsızlar, evde uyuşturucu maddesi kullanırken kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement