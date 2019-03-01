Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hırsızlık

İzmir'de Hırsızlık

41 dakika önce

Torbalı'da hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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Torbalı'da hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi TOKİ Ticaret Merkezinde bulunan bir oyun salonundan hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinde bulunan cep telefonuna gelen aramalar ve mesajları inceleyerek telefon hattının R.A. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şüpheli R.A, gözaltına alındı.

Şüphelinin yakınına ait olduğu belirtilen iş yerinden çaldığı tespit edilen LCD televizyon ve ses sistemi jandarmaya teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:03 Kaynak: AA

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