Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir'de Hırsızlık İddiası

1 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Torbalı ve Tire ilçelerinde meydana gelen 9 ayrı iş yerindeki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, iş yerlerinden aldıkları parmak izinden şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Torbalı ilçesindeki bir bağ evine yakın saklandıkları otomobilde yakalanan Ö.G. ve M.G, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Bağ evindeki aramada bulunan çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:16 Kaynak: AA

Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel
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