İzmir'de Hırsızlık İddiası

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelki Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden 48 profil demir ile inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerininden şüpheliler belirleyen jandarma ekipleri H.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.



Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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