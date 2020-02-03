İzmir'de hırsızlık iddiası - Son Dakika
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İzmir'de hırsızlık iddiası

18 dakika önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık iddiası, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi'nde A.Ş'ye ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahallede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında şüpheliler E.Ç. ve E.F'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.Ç, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli E.F ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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