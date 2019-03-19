İzmir'de Hırsızlık Operasyonları
12 dakika önce
Menemen ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Menemen
ve Seferihisar
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde çalınan 3 motosiklet ve 1 araç kazalı bir şekilde bulundu. Yapılan incelemelerde araç ve motosikleti çalanın Y.İ. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.İ'nin suçunu kabul ettiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Menemen ilçesinde yapımı devam eden çevre yolu şantiyesine ait yaklaşık 1 ton demir bloklarının çalındığının ihbarı üzerine Jandarma ekipleri çalışma başlattı. N.A. ve S.A'nın demirleri çaldığını belirleyen ekipler şüphelileri gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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