İzmir'de hırsızlık operasyonu

İzmir'in Kınık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayakent Mahallesinde DSİ Ketsel Sulama Birliğinden 15 bin lira değerinde 10 hidrant ayırım ve vantuz yapı kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler çevrede bulunan kameraları incelemesinin ardından 56 AC 044 plakalı araçla S.K., M.K. ve B.M'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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