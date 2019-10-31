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İzmir'de hırsızlık operasyonu

7 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık operasyonu, System.String[]

İzmir'in Kınık ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayakent Mahallesinde DSİ Ketsel Sulama Birliğinden 15 bin lira değerinde 10 hidrant ayırım ve vantuz yapı kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çevrede bulunan kameraları incelemesinin ardından 56 AC 044 plakalı araçla S.K., M.K. ve B.M'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kınık, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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