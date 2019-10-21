Son Dakika Haberleri: İzmir'de hırsızlık şebekesi çökertildi
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İzmir'de hırsızlık şebekesi çökertildi

1 saat önce

İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık şebekesi çökertildi, System.String[]

İzmir'de hırsızlık olaylarına karışan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri günübirlik olarak Manisa Salihli'den İzmir'e gelip hırsızlık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, zanlıların İzmir'de olduğunu belirledi.

İzmir-Turgutlu- Kemalpaşa yol güzergahında uygulama yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıların içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta bulunan kişilerin daha önceden hırsızlık kaydı bulunan Aykut A. (24), Hakan A. (38), Niyazi Ö. (55), Filiz P. (41), Ayşe A. (23) olduğu belirlendi.

Araç içerisinde arama yapan ekipler, emniyet kemerinin iç kısmının bulunduğu yere çorap içerisine saklanmış 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve kapı kilitlerini düşürmek için kullanılan plastik aparat ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Salihli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:56 Kaynak: AA
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