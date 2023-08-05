İzmir'de hırsızlık suçundan aranan kişi intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de hırsızlık suçundan aranan kişi intihar etti

05.08.2023 09:45

İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan ve yakalama kararı bulunan Alim Bozkurt, polise yakalanacağını anlayınca çok sayıda hap içerek intihar etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bozkurt'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan kişi, polise yakalanacağını anlayınca çok sayıda hap içerek yaşamına son verdi.

Olay 3 Ağustos günü Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan Alim Bozkurt (29), evine polis gelmesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi. Polis ekiplerine yakalanacağını anlayan Bozkurt, bu esnada çok sayıda ilaç içerek fenalaştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurt, burada tedavi altına alındı.

Çok sayıda ilaç içerek fenalaşan Alim Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, Bozkurt, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de hırsızlık suçundan aranan kişi intihar etti - Son Dakika


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