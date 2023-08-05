İzmir'de hırsızlık suçundan aranan kişi intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan kişi, polise yakalanacağını anlayınca çok sayıda hap içerek yaşamına son verdi.

Olay 3 Ağustos günü Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve yakalama kararı bulunan Alim Bozkurt (29), evine polis gelmesiyle birlikte kendisini odaya kilitledi. Polis ekiplerine yakalanacağını anlayan Bozkurt, bu esnada çok sayıda ilaç içerek fenalaştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bozkurt, burada tedavi altına alındı.

Çok sayıda ilaç içerek fenalaşan Alim Bozkurt, hastanede yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR