İzmir'de hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve girmeye çalışan hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı.

Kuşçuburun Mahallesinde devriye görevini yürüten jandarma ekipleri, 3 şüphelinin bir evin kapısını kırmaya çalıştığını farketti.

Ekipler, G.G, S.U ve A.G'yi gözaltına aldı.

İkamette yapılan incelemede kapının ve bahçede bulunan bir deponun kilit kısmının çekiç ve tornavida kullanılarak kırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.