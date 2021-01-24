İzmir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelki Mahallesindeki bir inşaattan hırsızlık yapan şüphelilerin plakasız bir araçla olay yerinden uzaklaştığı, bu sırada başka bir araca çarptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, kimliklerini belirlediği C.E. ve N.C'yi gözaltına aldı.

C.E. ve N.C'nin ilçede farklı tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da beraber gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin aracından yapılan aramada bulunan ve çalıntı oldukları belirlenen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.