İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan üç kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki evden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timleri, üç şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Şüphelilerden A.K'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından 6, E.İ'nin ise hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve yağma suçlarından 13 suç kaydının olduğu belirtildi.